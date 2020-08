Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 23.07.2020 und 22.08.2020 in ein Wohnhaus am Buchenweg einzudringen. Sie beschädigten mehrere Jalousien und drückten ein Kellerfenster zu einem Heizungsraum ein. Ins eigentliche Wohnhaus gelangten sie offensichtlich nicht. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 377-0 erbeten./mikö (721)

