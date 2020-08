POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 24.08. - 30.08.2020

Kreispolizeibehörde Viersen

Rasen tötet oder führt zu schlimmen, oft lebenslang einschränkenden Verletzungen. Vielleicht trifft dies den Raser selber, sehr oft aber leiden unschuldige Verkehrsteilnehmer und das sind häufig die schwächeren: Kinder, ältere Menschen, Radfahrer, Fußgänger. Denken Sie daran: Unter den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls leiden durchschnittlich 100 Menschen aus dem sozialen Umfeld der Verunglückten mit. Denken Sie daher, bevor Sie sich ans Steuer setzen, an die Folgen für Ihre Familien und an die unschuldigen Verkehrsteilnehmer, die Sie mit nicht angemessenen Geschwindigkeiten gefährden. Darum kontrollieren wir und nennen Ihnen täglich eine von mehreren Kontrollstellen, damit alle wissen, dass wir bei dem Thema keinen Spaß verstehen und Null-Toleranz walten lassen. Darum: Fahren Sie stets und überall angemessen, damit alle gesund zu Hause ankommen. In der nächsten Woche finden Sie uns u.a. hier:

Montag 24.08.: Dülken, L 475 / Waldnieler Straße

Dienstag 25.08.2020: Kempen, K 11 / Krefelder Weg

Mittwoch 26.08.2020: Niederkrüchten, B 221 Ortsumgehung Brüggen

Donnerstag 27.08.2020: Brüggen, B 221 / Brachter Straße

Freitag 28.02.2020: Süchteln, L 391 / Mühlhausener Straße

Samstag 29.08.2020: Neersen, Hauptstraße

Sonntag 30.08.3030: Nettetal, L 373 (Secretis)/ah (720)

