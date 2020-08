Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200819 - Viersen Süchteln: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 69jähriger Viersener befuhr am Mittwoch gegen 21:45 Uhr mit seinem Traktor, an dem eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine angehängt war, die Lobbericher Straße aus Richtung Dornbusch in Richtung Süchteln. Aus ungeklärter Ursache stieß eine entgegen kommende 39jährige Nettetalerin mit ihrem Pkw gegen den Anhänger, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau, die im Pkw eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.(719)jp

