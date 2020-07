Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubdelikt

Brilon (ots)

Am Freitag, 21:00 Uhr, besuchte ein 38-jähriger Mann aus Brilon seinen Arbeitskollegen im Garten eines Wohnhauses im Mühlenweg. Unvermittelt schlug er den 56-jährigen Bekannten nieder und nahm desse Handy an sich. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der leicht verletzte Geschädigte sein Telefon wieder an sich nehmen konnte. Der 38-Jährige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung und konnte noch nicht angetroffen werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

