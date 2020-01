Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall an Ampelanlage in der Wilhelmstraße Ecke Tiefstraße -Zeugen gesucht-

Bad Kreuznach-Wilhelmstraße/Tiefstraße (ots)

Am Mittwoch den 28.01.2020 gegen 17:15 Uhr wollte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von einem Firmengelände in der Wilhelmstraße 88 geradeaus in die Tiefstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden PKW eines 59-jährigen Mannes aus Bad Sobernheim. Aufgrund der gegensätzlichen Unfallschilderungen bittet die Polizei Bad Kreuznach um ihre Mithilfe.

Wer hat den o.g. Verkehrsunfall beispielweise als wartendes Fahrzeug beobachtet und kann insbesondere etwas zur Ampelschaltung an der Unfallörtlichkeit zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes machen?

Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811-100 oder- 101 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell