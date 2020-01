Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Kreuznach (ots)

Am 21.02.2020, um 12:03 Uhr, befuhr ein 60jähriger Mann mit seinem Kleintransporter die B428 von Hackenheim kommend in Richtung Bosenheim. Während der Fahrt wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 48jährigen Frau. Durch den Frontalzusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 22.000EUR. Beide Verkehrsunfallbeteiligte konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Sie erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch herbeigerufene Rettungskräfte versorgt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B428 eine Stunde lang vollgesperrt.

