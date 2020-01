POL-PDKH: Gespann überschlägt sich auf der B 41

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Gespann überschlägt sich auf der B 41

Bad Kreuznach - B 41 - Auffahrt Rüdesheim/Roxheim/KH-West

Am 17.01.2020 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Bad Kreuznacher mit seinem Gespann (PKW und Anhänger) die B 41 von Bad Sobernheim kommend in Richtung der BAB 61. Kurz nach der Auffahrt Rüdesheim/Roxheim gerät das Gespann ins schlingern und touchiert die rechte Leitplanke. Daraufhin wird es auf die linke Fahrspur geschleudert und der PKW überschlägt sich. Das Fahrzeug kommt auf dem Dach zum liegen, der losgerissene Anhänger kommt einige Meter weiter zum stehen. Der Fahrer und sein 65-jähriger Beifahrer werden teils schwer verletzt und in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Der PKW des Unfallverursachers ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die B 41 muss im Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten auf eine Fahrspur verengt werden, was zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen führt.

