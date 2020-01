Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Kreuznach, Viktoriastraße (ots)

Am 29.01.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Fußgänger.

Die 56-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Kreuznach befuhr die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Zeitgleich überquerte der 17-jährige Fußgänger aus Bad Kreuznach den Zebrastreifen, aus Sicht der PKW-Fahrerin, von links nach rechts.

Die Fahrzeugführerin übersah hierbei den Fußgänger, sodass sie mit diesem kollidierte. Der Fußgänger schlug in der Folge mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und war kurzzeitig nicht ansprechbar und krampfte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Dort konnten jedoch keine äußeren Verletzungen festgestellt werden. Er klagte lediglich über Kopfschmerzen. Am PKW entstand kein Sachschaden.

