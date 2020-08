Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Radelndes Kind missachtet Vorfahrt einer Autofahrerin: leicht verletzt

Niederkrüchten-Elmpt: (ots)

Glück im Unglück hatte eine 12-jährige Radfahrerin aus Niederkrüchten beim Zusammenstoß mit einem Pkw in der 70 km/h-Zone auf der K 9 am Dienstag um 14:30 Uhr. Sie wurde leicht verletzt. Nach erstem Erkenntnisstand der Polizei fuhr das Kind auf dem Radweg in Richtung Elmpt. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Niederkrüchten fuhr in dieselbe Richtung. Plötzlich soll die Radfahrerin auf die K 9 gefahren sein, um auf dem gegenüberliegenden Feldweg ihren Weg fortzusetzen. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Die Radlerin stürzte und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sie soll nach Zeugenangaben Kopfhörer getragen haben. Die Polizei warnt noch einmal davor, während der Teilnahme am Straßenverkehr zu laut Musik zu hören, da durch diese oder andere Ablenkungen (zum Beispiel Handy) die Gefahren und Geräusche des Straßenverkehrs sehr leicht nicht beachtet werden (können). Daher auch die Bitte an die Eltern der jungen Radfahrer: Bitte reden Sie mit Ihren Kindern noch einmal über die Gefahren und die Regeln im Straßenverkehr, dieser Unfall hätte auch schlimmer ausgehen können./ah (718)

