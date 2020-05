Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polo-Fahrerin fährt auf 19.5.20, 13 Uhr

Rottweil (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Balinger Straße ist eine 29-jährige Autoinsassin leicht verletzt worden. Sie und ihr fünf Wochen altes Baby mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Grund für den Unfall war eine kurze Unaufmerksamkeit einer 22-jährigen VW-Polo-Fahrerin, die an der Einmündung der Balinger Straße in die B27 auf das Auto der Familie auffuhr, als diese beim Abbiegen anhalten mussten. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

