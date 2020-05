Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Liptingen

B14) Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 14/311 (19.05.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Die Überwachung der dreispurigen Steigungsstrecke der Bundesstraße 14 / 311 zwischen dem Kreisverkehr bei den Talhöfen und dem sogenannten "Wehstetter Kreisel" durch Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil führte am Dienstag im Zeitraum von 08.00 bis 13.00 Uhr zur Beanstandung von insgesamt 84 Verkehrsteilnehmern, die zu schnell fuhren. Insgesamt 1472 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum auf dem Streckenabschnitt mit einer höchstzulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h gemessen. Die Beanstandungsquote betrug 5,7 Prozent. Der schnellste Verkehrsteilnehmer fuhr mit einer Geschwindigkeit von 144 km/h in Richtung Liptingen / Meßkirch. Insgesamt neun Betroffene fuhren 126 km/h oder schneller und sehen somit neben dem Bußgeld einem Fahrverbot entgegen.

