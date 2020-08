Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auffahrunfall, 2 x schwer, 1 x leicht verletzt

Tönisvorst- St. Tönis-Unterweiden (ots)

Am Samstag den 22.08.2020 um 10:25 Uhr befährt eine 76jährige St. Tönisser PKW-Fahrerin die K 11(Krefelder Weg) in Fahrtrichtung Kempen. In Höhe Unterweiden 140 beabsichtigt sie nach links zu einem Obsthof abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie zunächst noch warten. Eine 41jährige Krefelder PKW-Fahrerin die ebenfalls die K11 in Fahrtrichtung Kempen befährt, bemerkt die vor ihr wartende Tönisvorsterin zu spät und prallt ungebremst auf das Heck ihres PKW. Dabei verletzten sich Krefelderin und ihr 11jähriger Krefelder Beifahrer so schwer, dass sie schonend aus dem Pkw befreit werden mussten, sie wurden dem Helios Klinikum in Krefeld zur stationären Behandlung zugeführt. Die St. Tönisserin verletzte sich leicht

