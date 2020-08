Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Freitag gegen 09.45 Uhr fuhr eine 20-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Tönisvorst-Vorst auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen in Richtung Gladbacher Straße. Als sie in eine Straße zu einem Betriebsgelände abbog, missachtete sie die Vorfahrt einer 33-jährigen Radfahrerin aus Viersen, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr. Die Radfahrerin bremste stark und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Dabei kam sie allerdings zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (720)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell