Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200726-1- pdnms Feuer in der JVA Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster. Am 25.07.20 ist gegen 19:20 Uhr in einem belegten Arrestraum in der Justizvollzugsanstalt Neumünster ein Feuer ausgebrochen. Bedienstete der JVA Neumünster konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Der 29-Jährige Insasse dieses Arrestraumes erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Es ist ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

