Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Nähe von Dierhagen am vergangenen Sonntag

Dierhagen (ots)

Am Sonntag, den 15.12.2019 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 21 zwischen Dierhagen und Wustrow ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 83-Jähriger aus der Gemeinde Dierhagen befuhr die Landesstraße in Fahrtrichtung Wustrow. Höhe Dierhagen-Ost wollte er mit seinem PKW VW Golf nach links in die Straße Am Deich abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem PKW VW Passat, der die L 21 in gleicher Fahrtrichtung befuhr und versuchte den PKW VW Golf zu überholen. In der Folge erlitten der 83-jährige Fahrer des PKW VW Golf sowie der 75-jährige Fahrer des PKW VW Passat und seine 73-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle Verletzten stammten aus der Region und wurden zur weiteren Versorgung in Rostocker Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10-000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Bergung der Fahrzeuge für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell