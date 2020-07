Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200723-4-pdnms Farbe auf Fahrbahn, Zeugen gesucht in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 22.07.2020 zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr muss ein unbekanntes Fahrzeug frische Farbe in größeren Mengen auf der Schleswiger Straße in Eckernförde verloren haben. Die Verunreinigung erstreckte sich auf einer Länge von ca. 50 Metern. Da die Farbe noch flüssig war, wurden Fahrzeuge, die durch die Verunreinigung fuhren, beschädigt. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch nach weiteren Geschädigten. Wer konnte beobachten, wie ein Fahrzeug die Farbe verloren hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110.

