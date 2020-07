Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren unter Drogeneinfluss

Nußbach (ots)

Weitreichende Folgen wird eine Verkehrskontrolle für einen 34-jährigen Autofahrer haben, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Polizei in der Bachstraße angehalten wurde. Im Rahmen routinemäßiger Überprüfungen verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Fahrer musste sein Fahrzeug deshalb stehen lassen, ihm wurde in einem naheliegenden Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Neben einer empfindlichen Geldbuße muss der Autofahrer nun mit einem Fahrverbot und einer Mitteilung der Gegebenheiten an die Führerscheinstelle rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



|pilek-DL

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell