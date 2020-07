POL-PDKL: Fahrzeugbrand

Polizeidirektion Kaiserslautern

Durch ein Feuer im Motorraum entstand am frühen Sonntagmorgen erheblicher Sachschaden an einem PKW, der kurz zuvor in der Grumbacher Oberstraße geparkt worden war. Der Brandherd befand sich im Motorraum des Autos und ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Durch die starke Hitzeentwicklung des Feuers wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt, das in unmittelbarer Nähe zum brennenden PKW geparkt war. Zur Abwendung weiterer Gefahren waren mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleute im Einsatz.

