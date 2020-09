Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Schulwegkontrolle an Realschule Plus (26/1609)

Dudenhofen (ots)

16.09.2020, 07:30 - 08:00

Am Mittwochmorgen führte die Polizei zwischen 07:30 - 08:00 Uhr Schulwegkontrollen an der Realschule Plus in Dudenhofen durch. Hierbei kam es zu mehreren Gesprächen mit Schülern, Eltern und dem anwesenden Schülerlotsendienst. Insgesamt beachteten Schüler als auch deren Eltern bei der Begleitung ihrer Kinder die bestehenden Verkehrsregeln. Es mussten lediglich 3 Mängelberichte wegen nichtmitgeführter Dokumente ausgestellt werden.

