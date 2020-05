Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte - Exhibitionist an vollbesetzter Haltestelle Rheinstraße

Krefeld (ots)

Gestern am Mittwoch (20. Mai 2020), um 08:25 trat ein Exhibitionist in schamverletzender Weise an der vollbesetzen Haltestelle Rheinstraße auf.

An der zentralen Haltestelle in der Innenstadt trat der 43-jährige Tatverdächtige auf und zeigte sich in schamverletzender Weise vor ca. 100 Personen. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten setzte er seine Handlungen zunächst weiter fort. Der Tatverdächtige, der in Krefeld wohnt, wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(244)

