Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei sucht Zeugen nach zwei Brandstiftungen

Krefeld (ots)

In der Nacht zum gestrigen Dienstag (19. Mai 2020) hat die Polizei zwei Brandstiftungen in der Innenstadt registriert.

Gegen 2:50 Uhr bemerkten Polizeibeamte am Ostwall gleich zwei Brände. An der Haltestelle Rheinstraße steckten Unbekannte einen Stofffetzen in Brand und legten ihn auf eine Parkbank. Das Holz der Sitzfläche wurde dabei leicht beschädigt.

In Höhe der Alte Linner Straße brannte eine Papiertonne, die vor einer Hauswand stand.

In beiden Fällen konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Hinweise an die Polizei werden erbeten unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (243)

