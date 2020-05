Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:50 Uhr in der Molitorstraße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Beim dortigen Reifenhändler wurde durch einen unbekannten Täter zwei Scheiben eingeschlagen, ohne dass jemand ins Gebäude eingedrungen ist. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. | pizw

