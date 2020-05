Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 11:30 und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße zu einer Unfallflucht. Ein schwarzer BMW X1 wurde an der rechten Fahrzeugseite - vermutlich durch einen Einkaufswagen - beschädigt. Der geschätzte Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken unter der 06332/9760. | pizw

