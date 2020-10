Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201012-1: Senior nach Verkehrsunfall in Klinik - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 84-jährige Radfahrer kreuzte den Verkehr auf der Hahnenstraße und stieß mit einem bevorrechtigten Auto zusammen.

Ein 38-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen (11. Oktober) um 11:40 Uhr auf der Kreisstraße 18 in Richtung Stommelerbusch, als an der Einmündung vom Gut Scheurenhof ein 84-Jähriger die Straße kreuzte. Der 38-Jährige stieß trotz riskantem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr mit dem Radfahrer zusammen, der sich dabei schwer verletzte. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und informierte die Rettungskräfte. Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell