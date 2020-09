Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nutzten geöffnete Terrassentür zum Diebstahl

Bielefeld (ots)

AF / Bielefeld / Gellershagen Am 10.09.2020 kam es in der Lakemannstraße zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in einem Reihenhaus. Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr gelangten unbekannter Täter durch die nicht verschlossene Terrassentür in die Wohnung der Bewohnerin und entwendeten Bargeld und Schmuck. Das Opfer hielt sich zu diesem Zeitpunkt im hinteren Teil ihres Gartens auf. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

Auch bei kurzer Abwesenheit sollten Fenster, Balkon- und Terrassentüren verschlossen werden, damit Diebe keine Chance haben.

