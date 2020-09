Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer fährt im Zickzack durch Tankstelle

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Der Mitarbeiter der Tankstelle verständigte die Polizei, als ihm in der Nacht auf Freitag, 11.09.2020, ein Mann auffiel, der stark alkoholisiert in sein Fahrzeug stieg und auf die Herforder Straße fuhr.

Der Mitarbeiter beobachtete gegen 01:15 Uhr, dass ein Golffahrer auf das Gelände der Tankstelle fuhr. Im Zickzack fuhr er an den Zapfsäulen vorbei zur Luftstation. Hier hielt er kurz an und ging um sein Fahrzeug herum. Der Golf hatte vorne links einen platten Reifen und einige Lackkratzer links am Stoßfänger. Bei der Begutachtung seines Fahrzeugs torkelte der Fahrer stark. Danach stieg er erneut ins Auto und fuhr nach rechts auf die Herforder Straße in Richtung Beckhausstraße.

Streifenbeamte nahmen die Verfolgung auf, nachdem der Tankstellenmitarbeiter eine Beschreibung durchgegeben hatte. An der Beckhausstraße stoppten sie den Fahrer. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Der bestätigte ihren Verdacht.

Folglich fuhren sie den 35-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus und stellten seinen Führerschein sicher. Darüber hinaus erstatteten sie Anzeige gegen den 35-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen deuten die Beschädigungen darauf hin, dass der Fahrer eine Verkehrsinsel touchiert haben könnte. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariats um Hinweise zu einem möglichen Unfallort unter der 0521-5450.

