Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger verkauft minderwertiges Topf- und Messerset

Bielefeld (ots)

AF / Bielefeld / Schildesche Ein 70-jähriger Bielefelder fiel am Donnerstag, 10.09.2020, 11:00 Uhr, im Bereich der Daimlerstraße einem Betrug zum Opfer. Ein Mann mit niederländischem Akzent verkaufte ihm minderwertige Töpfe und Messer zu einem überhöhten Preis. Der unbekannte Mann sprach den Bielefelder in einer Hofeinfahrt an, um nach einer Wegbeschreibung zum Flughafen Paderborn-Lippstadt zu fragen. Unter dem Vorwand, als Vertreter von Haushaltswaren zuvor Töpfe und Messer bei einer Messe in Holland gekauft zu haben und diese nicht mit ins Flugzeug mitnehmen dürfe, bot er ihm Sets daraus zum Kauf an. Die beiden einigten sich auf einen Preis. In Begleitung des Betrügers hob der Bielefelder an einem Geldinstitut den vereinbarten Kaufpreis ab und übergab ihm diesen ohne dafür eine Rechnung zu erhalten. Nach der Kaufabwicklung fuhr der unbekannte Täter mit seinem PKW - ein SUV - wieder davon. Angaben zum Kennzeichen konnte das Opfer nicht machen. Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zum Täter, deswegen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0521-5450. Bei diesen sogenannten "Haustürgeschäften" werden angeblich teure Waren "günstig", aufgrund einer vorgetäuschten Notlage, zum Verkauf angeboten. Nach den "Geschäften" tauchen die Verkäufer unter und sind schwer zu ermitteln.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell