Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200113-2: Festnahme nach Fahrzeugunterschlagung und Widerstand - Kerpen/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, nach einer Probefahrt ein Elektrokleinstfahrzeug an sich gebracht zu haben. Der in der Fahndung angetroffene Mann leistete Widerstand.

Mit der nachfolgend beschriebenen Sachverhaltsentwicklung haben Streifenbeamte aus den Bereichen Kerpen und Bergheim am Montagnachmittag (12. Oktober) sicher nicht gerechnet: Gegen 17:00 Uhr erhielten die Beamten den Einsatz, zur Naumburger Straße in Kerpen zu fahren. Dort soll ein namentlich bekannter 24-Jähriger einem anderen 24-Jährigen nach einer Probefahrt mit einem E-Scooter ebenselbigen in seinen Wagen (Smart) geladen und davongefahren sein. Da bekannt war, mit welchem Wagen der 24-Jährige unterwegs war, weitete sich die Fahndung in den Bereich Bergheim, seiner letzten Meldeanschrift, aus. Dort trafen ihn zwei Beamtinnen zunächst in der Oleanderstraße an und hielten den Wagen auf dem Primelweg an. Dort händigte der 24-Jährige lediglich einen Fahrzeugschein aus und gab an, nicht Halter des Wagens zu sein. Sein Führerschein sollte sich in einem angrenzenden Wohnhaus befinden. Dorthin begab sich der 24-Jährige in Begleitung der Beamtinnen. Im Hausflur leistete der Mann Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht. Der 24-Jährige konnte überwältigt werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Wagen, ein weißer Smart, ist wegen unklarer Eigentumsverhältnisse neben dem ebenfalls aufgefundenen E-Scooter sichergestellt worden. Dem vorläufig festgenommenen Mann entnahm ein Arzt in der Polizeidienststelle eine Blutprobe. Er muss sich in der Folge in einem Strafverfahren verantworten. (bm)

