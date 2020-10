Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201014-1: Ermittlungen nach Mülltonnenbrand - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen brannte eine Papiermülltonne, die an einer Hausfassade stand. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 04:15 Uhr erhielten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis am Mittwoch (14. Oktober) den Einsatz zu einem Brandgeschehen im Mühlenweg. Dort eingetroffen, brannte die Tonne an der angegebenen Anschrift bis zur Bereifung nieder. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fassade des Hauses schmolz in einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Brandortes gegen 04:00 Uhr gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

