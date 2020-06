Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer stürzt auf der Herner Straße

Recklinghausen (ots)

Als ein 28-jähriger Dortmunder am Donnerstag, gegen 17 Uhr, auf der Herner Straße, in Höhe der Kärntner Straße, sein Motorrad verkehrsbedingt abbbremste, verlor er die Kontrolle dieses und stürzte. Der 28-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad rutschte über die Fahrbahn in das Heck eines vorausfahrenden Autos. Dabei entstand jedoch kein Sachschaden.

