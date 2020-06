Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer erfasst 14-Jährige und fährt nach einem kurzen Gespräch weg

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, ging eine 14-jährige Castrop-Rauxelerin auf dem Gehweg der Straße Biesenkamp. Für sie unerwartet fuhr ein schwarzes Auto aus einer Hauseinfahrt auf sie zu und erfasste sie. Sie stürzte auf die Motorhaube des Autos und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer, ein etwa 25 bis 25 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und Bart, fragte nach ob alles in Ordnung sei. Dann stieg er in sein Auto wieder ein und fuhr weg, ohne sich um die verletzte 14-Jährige zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

