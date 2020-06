Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Versammlung am Kraftwerk Datteln 4

Recklinghausen (ots)

Kraftwerksgegner haben für Freitag (26.06.) in Datteln erneut eine Versammlung am Kraftwerk Datteln 4 angemeldet. Die Auftaktkundgebung findet gegen 18.30 Uhr am Neumarkt statt. Anschließend erfolgt ein Aufzug mit mehreren Zwischenkundgebungen bis zum Kraftwerk. Der Veranstalter rechnet mit etwa 300 Teilnehmern.

Nach dem Aufzug ist eine Mahnwache (ab ca. 22.00 Uhr) in Höhe von Tor 1 angemeldet worden, die bis Samstagmittag (12.00 Uhr) andauern soll.

Während der Versammlungslage wird es im Bereich des Aufzugweges zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auf Grund der angemeldeten Mahnwache muss zudem in den Abendstunden bis Samstagmittag die Straße "Im Löringhof" gesperrt werden.

Die Polizei informiert auf dem Twitterkanal (polizei_nrw_re) über den Verlauf der Versammlung und mögliche Verkehrsstörungen. Die veröffentlichten Tweets können auch im Internet gelesen werden, wenn man selbst nicht bei Twitter angemeldet ist. Klicken Sie dazu hier https://twitter.com/polizei_nrw_re Während der Versammlung wird für Journalisten eine Medienanlaufstelle eingerichtet.

Für Nachfragen Tel. 0152 27782310

