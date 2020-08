Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Schnelle Verurteilung nach Ladendiebstahl

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am vergangenen Freitag (21.08.2020) kam es in einem Supermarkt auf der Industriestraße in Waldniel zu einem Ladendiebstahl, bei dem ein Tatverdächtiger einen Einkaufswagen unter anderem mit Spirituosen und Süßigkeiten im Wert von etwa 200 Euro beladen hatte. Während zwei weitere Männer anschließend die automatischen Eingangstüren offenhielten, schob der Verdächtige den Einkaufswagen durch die Türen nach draußen. Zeugen und Mitarbeiter des Marktes, die dies beobachtet hatten, sprachen den Mann an, hielten diesen fest und informierten die Polizei. Die beiden anderen Männer konnten unerkannt flüchten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Polen. Als die Einsatzkräfte die Anzeige aufgenommen und den 38-Jährigen vorläufig festgenommen hatten, kam einer der Mittäter unvermittelt zurück. Auch diesen, einen 37 Jahre alten Mann aus Polen, nahmen die Beamten vorläufig fest. Nach Abschluss der Ermittlungen ordnete ein Gericht zunächst die Untersuchungshaft gegen beide Verdächtige an. Diese wurden nun bereits am Dienstag im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens in der Hauptverhandlung vor dem Viersener Amtsgericht zu einer vierstelligen Geldstrafe verurteilt. /wg (740)

