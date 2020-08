Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Boisheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Boisheim. Die genaue Uhrzeit steht derzeit hoch nicht fest, von einem Zeugen wurde die Polizei gegen 05.00 Uhr informiert. Auch die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Niederkrüchten-Venekoten vom 24.08.2020. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat West über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (738)

