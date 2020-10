Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Unfall den Fahrer eines schwarzen Seats. Der Unbekannte wollte am Donnerstag (8.10.20) von einem Parkplatz an der Billerbecker Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Gegen 11.25 Uhr befuhr eine 18-jährige E-Bike-Fahrerin aus Dülmen die Billerbecker Straße in Richtung Nordlandwehr. Es kam zur Kollision zwischen dem schwarzen Seat und der Frau, die daraufhin stürzte. Der unbekannte Fahrer erkundigte sich zwar bei der Gestürzten, fuhr dann aber weg und hinterließ keine Kontaktdaten. Die Dülmenerin wurde leicht verletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 60 Jahre und männlich - Zwischen 175 cm und 180 cm groß - Kräftige Statur - Graue zottelige Haare bis kurz über die Ohren - Er sprach gebrochenes Deutsch

Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten und weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

