Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, L844/Motorradfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 49-jährige Motorradfahrerin aus Nottuln ist am Sonntag mit ihrer Maschine von der Straße abgekommen. Sie befuhr gegen 14 Uhr die L844 in Richtung Appelhülsen. In einer Kurve geriet die Frau aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

