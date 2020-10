Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Höven/Zigarettenautomat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben zwischen 19 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag im Wohngebiet Höven einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dieser steht kurz vor der Kreuzung zur B474. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell