Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Versuchter Automatenaufbruch

Werlte (ots)

Am Sonntagabend haben bislang unbekannte Täter gegen 23.35 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten an der Rastdorfer Straße aufzubrechen. Als sie von einem Anwohner angesprochen wurden, flüchteten sie anschließend in Richtung Nordholte. Die jugendlichen Täter waren ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 in Verbindung zu setzen.

