POL-COE: Olfen, Recheder Mühlenweg/Scheibe eingeschlagen, Handtasche weg

Immer wieder weist die Polizei darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto bleiben sollen. Auch das "Versteck" unter einem Sitz ist nicht sicher. Das hat am Samstag (10.10.20) eine 47-jährige Frau aus Selm erfahren müssen. Sie hatte ihr Auto gegen 13.10 Uhr am Recheder Mühlenweg abgestellt. Als sie gegen 13.45 Uhr wieder kam, war die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und die Tasche weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

