POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Kirchplatz - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Samstag, 10.10.2020, 11.00 Uhr, befuhr eine 66 Jahre alte Frau aus Lüdinghausen mit ihrem Fahrrad die Straße "Kirchplatz" in Seppenrade. Eine 79 Jahre alte Frau aus Lüdinghausen, die dort ihr Auto am Fahrbahnrand geparkt hatte, öffnete die Fahrertür, wodurch es zwischen Tür und Fahrradlenker zu einer Berührung kam. Die Radfahrerin stürzte und verletzt sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

