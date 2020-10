Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Rödder, K13 - Auto überschlägt sich, Fahrer verletzt, betrunken und ohne Führerschein

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 09.10.2020, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lüdinghauser die K13, aus Richtung Sportplatz kommend, in Fahrtrichtung Rödder. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Lüdinghauser die Kontrolle über sein Auto. Er driftete durch die Kurve und geriet auf die rechte Bankette und von dort in den Straßengraben. Durch den Aufprall im Graben überschlug sich das Auto mehrfach und der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es wurde noch vor seinem Transport bemerkt, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ihm wurde deshalb im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Bei der Unfallaufnahme wurde auch noch festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

