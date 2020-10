Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall an der Münsterstraße sind am Donnerstag der 16-jährige Fahrer eines 125er Motorrads aus Reken und der 18-jährige Sozius aus Dülmen schwer verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 20.30 Uhr mit seiner Maschine aus der Münsterstraße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Noch ist nicht klar, warum er mit seinem Motorrad auf die Grünfläche geriet und frontal gegen eine Pferdestatue prallte. Zur Unfallzeit regnete es verstärkt. Die jungen Männer aus Reken und Dülmen wurden von der Maschine geschleudert. Mit Rettungswagen kamen sie ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr über das Gelände einer Tankstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell