POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/Ungewöhnlicher Tankstelleneinbruch beschäftigt die Polizei

Die Metapher "Mit dem Kopf durch die Wand" passt zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Steinfurter Straße in Ascheberg. Durch einen Mauerdurchbruch gelang es Unbekannten, in den Verkaufsraum einzudringen. Zuvor hatten die Täter die Tür zum einem Nebenraum aufgebrochen. Von dort durchbrachen sie mit einem unbekannten Werkzeug die Wand zum Verkaufsraum. Klar ist bisher, dass die Einbrecher eine größere Menge Tabakwaren erbeuteten. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 5.45 Uhr am Donnerstag. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

