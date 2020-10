Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Alkoholisiert, unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (ots)

Alkoholisiert, unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis war am Mittwoch (7.10.20) ein 19-jähriger Rollerfahrer in Nottuln unterwegs. Die Polizei hielt den jungen Mann aus Rosendahl gegen 21 Uhr auf der Appelhülsener Straße an. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Rosendahler die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

