Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Erlenstraße

Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Eine Rüttelplatte, einen Stampfer sowie ein Asphaltschneidegerät stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus einem Baucontainer in Seppenrade. Hierzu brachen die Einbrecher die Tür zum Container auf. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (6.10.) 16.15 und Mittwoch 07.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell