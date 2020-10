POL-COE: Billerbeck/Diebstähle aus Autos

Polizei Coesfeld

In Billerbeck kam es zwischen Dienstag und Mittwoch zu Diebstählen aus Autos. Die Täter stahlen Lenkräder oder bauten Navis aus. Dabei konzentrierten sie sich auf die Marke BMW.

Auf der Von-Twickel-Straße haben Unbekannte aus einem BMW das Lenkrad und das Navi entwendet. Zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 6.50 Uhr am Mittwoch schlugen sie das Dreiecksfenster der hinteren linken Tür ein.

Auch auf der Von-Twickel-Straße haben Unbekannte aus einem weiteren BMW das Multifunktionslenkrad erbeutet. Hier liegt die Tatzeit zwischen 19 Uhr am Dienstag und 6.10 Uhr am Mittwoch. Wie sie in das Auto gelangten, ist derzeit nicht bekannt.

Ebenfalls aus einem BMW erbeuteten Täter das Lenkrad, das Multimediasystem und das Navi an der Ludger-Hölker-Straße. Wie sie ins Auto gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Die Unbekannten schlugen zwischen 21 Uhr am Dienstag und 7.40 Uhr am Mittwoch zu.

Die Polizei in Coesfeld geht von einem Zusammenhang aus und bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

