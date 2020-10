Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Innenstadt/Geschäfte Ziel von Einbrechern

Coesfeld (ots)

Der Polizei sind mindestens sechs Geschäfte in der Olfener Innenstadt bekannt, die das Ziel von Unbekannten waren. Die Tatzeiten liegen alle zwischen 18.30 Uhr am Montag und 12 Uhr am Dienstag.

In einer Pizzeria hebelten sie eine Fenstertür auf. Über mögliche Beute ist derzeit nichts bekannt. Bei einem Eiscafé wurde ein Fenster aufgehebelt. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, steht nicht fest.

Bargeld erbeuteten die Täter in einem Restaurant am Markt, nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde. An der Neustraße klappte es mit dem Aufhebeln der Eingangstür eines Geschäfts nicht. Deshalb schmissen die Einbrecher deren Scheibe ein. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor.

Fenster und Tür eines Lokals an der Funnenkampstraße aufzuhebeln gelang den Unbekannten nicht. Auch an der Kirchstraße blieb es beim Versuch, die Tür eines Geschäfts aufzuhebeln.

Die Polizei geht in allen Fällen von einem Zusammenhang aus. Mögliche Zeugen sollen sich unter 02591-7930 bei der Polizei in Lüdinghausen melden.

