Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Auto prallt gegen Hauswand.

Lippe (ots)

Auf Grund eines medizinischen Notfalls geriet der 54-jährige Fahrer eines Mercedes am Mittwochabend beim Abbiegen von der Linderhofer Straße in die Hohensonne von der Straße ab. Zunächst touchierte der Mercedes einen geparkten Citroen und prallte dann gegen eine Hauswand. Der 54-jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

