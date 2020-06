Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fassade in Flammen.

Lippe (ots)

Gegen halb eins wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen zu dem Brand eines Gebäudes des Felix-Fechenbach-Berufskollegs in der Saganer Straße gerufen. Zeugen hatten den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die wärmegedämmte Außenwand eines der Gebäude brannte auf einer Länge von etwa sechs Metern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden erreicht einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 1.

