Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag an der Kreuzung Rintelner Straße / Lüerdisser Weg ereignet hatte. Gegen 15:10 Uhr querte ein 57-jähriger Mann aus dem Kalletal die Kreuzung auf der Fußgängerfurt in Richtung der dortigen Stiftung Eben-Ezer. Dabei schob er sein orangefarbenes Fahrrad. Währenddessen wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer erfasst, wodurch der 57-jährige zu Fall kam und sich verletzte. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Unfallgeschehens, die sich bitte unter der Rufnummer 05222/98180 melden mögen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell